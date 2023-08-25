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Gündem "Esenyurt'ta 100 metrekare yerim var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın yeri bakın kaç metrekare çıktı
Gündem

"Esenyurt'ta 100 metrekare yerim var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın yeri bakın kaç metrekare çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:09:00 - 2023-08-25 16:09:55
"Esenyurt'ta 100 metrekare yerim var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın yeri bakın kaç metrekare çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki tartışma devam ediyor. Sosyal medya hesabından son bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, Esenyurt'taki mülkü ile ilgili dikkat çeken bir bilgi verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ile yaşadığı polemiğe Ahmet Hakan'ın da dahil olmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Sevgili Ahmet Hakan! “BU POLEMİĞİN GALİBİ OLMAZ, ÜMİT Özdağ ile Cübbeli Ahmet karşı karşıya.” sözünden neyi kastettin? Hâlbuki Kur‘ân’da: “Allah işine ğâlibdir” buyuruyor. Burada taraf ben değilim. Çünkü ben şunu diyorum: “Kur‘ân şeriatına inanmayan Müslümân olamaz!” Bu söz de el-Câsiye Sûresi'ni 18. âyeti ile sâbittir. Müslümân olmayan da cennete giremez, bu da birçok ayetle sabittir. O halde Allah mağlûb olmayacağına göre bu meselenin ğâlibi bellidir" dedi.

Ahmet Hoca, Esenyurt'ta bulunan yeriyle ilgili de, "Bu arada şunu da ilâve edeyim; "Esenyurt’ta 100 metrekare yerim var" demiştim, o da meğer 60 küsûr çıktı" ifadelerini kullandı.

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