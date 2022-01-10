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Gündem Esenyurtaki olayda 'ırkçı' saldırı iddiası! Suriyeliler yine hedefte
Gündem

Esenyurtaki olayda 'ırkçı' saldırı iddiası! Suriyeliler yine hedefte

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık yüz kişinin bir iş yerine saldırdığı olayın ardından açıklamada bulunan bölge esnafı, Suriyeli esnaflara organize ve düzenli olarak saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:44:00 -
Esenyurtaki olayda 'ırkçı' saldırı iddiası! Suriyeliler yine hedefte

Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi'nde, yaklaşık yüz kişilik grup, bir iş yerine saldırarak dükkana zarar vermişti. Basında "iki grup arasında kavga" şeklinde yer alan olayın "ırkçı" bir saldırı olduğu iddia edildi.

Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Caddesi'ndeki esnaflar, olayın medyaya yansıdığı gibi olmadığını belirterek, mahallede Suriyeli esnaflara saldırılar düzenlendiğini iddia etti.

Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Suriyeli İyat Merhi de yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Dışarda iki Filistinlinin yolunu kestiler. Telefon ve sigara istemişler. Filistinli birini bacağından ve belinden bıçaklamışlar. Filistinliler de kaçarak benim dükkana girdi. Onlar da gitmişler bütün herkesi toplayıp benim dükkana saldırdılar. İçerde kadınlar çocuklar vardı ama dinlemeden taşlarla sopalarla saldırdılar. Saldırganlar sonra kamerayı söktüler. Bu durum her zaman oluyor. 20 yaşlarında 10-15 kişilik grup olarak geziyorlar. Suriyelilerin önünü kesiyorlar. Telefon, sigara, çakmak istiyorlar sonra da kavga ediyorlar. Bıçak çıkarıp sokuyorlar. Dün gerçekten çok kötüydü. Çocuklar ağlıyor, kadınlar bağırıyor ama dinlemiyorlar. Çok zarar verdiler dükkanıma. Benim zararımı kim karşılayacak?"

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