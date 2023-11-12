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Gündem Esenyurt Starbucks şubesinde tehlikeli taşkınlık!
Gündem

Esenyurt Starbucks şubesinde tehlikeli taşkınlık!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 18:33:00 -

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir grup kalabalık, Starbucks şubesini taşladı.

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü 7 Ekim'den bu yana aralıksız olarak sürerken, Türkiye'de Müslümanlar İsrail mallarını boykot ediyor.

İsrail zulmüne destek veren firmalar da duyarlı Müslümanlar tarafından byokot ediliyor.

McDonald's, Starbucks gibi siyonist destekçileri de boykot edilen firmalar arasında bulunurken dün Esenyurt ilçesinde protesto gösterisi taşkınlığa dönüştü.

Starbucks şubesinde müşterilerinde olduğu bir saatte öfekli kalabalık tekbirlerle iş yerini taşladı.

Akşam saatlerinde yaşanan olaya ait kamera görüntüleri sosyal medyanın en çok tartışılanları arasına girdi.
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