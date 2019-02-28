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Esenyurt seçim anketi 2019

Esenyurt yerel seçim 2019. En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. İstanbul Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım, CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Esenyurt belediye başkan adayları ise AK Parti’den Azmi Ekinci, CHP’den Kemal Deniz Bozkurt oldu. Peki Esenyurt yerel seçim anketi 2019 son durum ne? Esenyurt anket sonucu 2019.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:25
Esenyurt seçim anketi 2019

Esenyurt yerel seçim 2019. En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. İstanbul Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım, CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Esenyurt belediye başkan adayları ise AK Parti’den Azmi Ekinci, CHP’den Kemal Deniz Bozkurt oldu. Peki Esenyurt yerel seçim anketi 2019 son durum ne? Esenyurt anket sonucu 2019.

İstanbul anket sonuçları 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 8.794.284 seçmenin 28.683 sandıkta oy kullandığı İstanbul’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Kocaeli Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte. İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta 240.576 seçmen 784 sandıkta oy kullanacak. Esenyurt’ta AK Parti’nin adayı Azmi Ekincinin anket sonuçlarına göre önde olduğu görünmekte.

Son anket sonuçları 2019

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız.

2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47

CHPadayı Çetin Çapan % 34.6

HDPadayı Cüneyt Caniş % 10.1

MHP adayı Halit Özer 5.9

AK Parti Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları listesi 2019

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:25
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