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Aktüel

Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş önlemler aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:39:44 -
Esenyurt Meydanında sosyal mesafeli cuma namazı

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş önlemler aldı. Sosyal mesafe kurallarına göre kılınan namaz öncesinde zabıta, alana maskesiz kimseyi almadı. Namaz sonrası ise ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar ile hınca hınç doldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapalı olan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Esenyurt Meydanı’nda kılınan namaz öncesi, zabıta ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlar alana sırayla alındı. Maskesiz olanların girişine izin verilmedi. İbadete gelenler belediyenin çizdiği sosyal mesafe çizgisine göre seccadesini serdi. Alanın tamamının dolu olduğu görüldü. Namaz sonrası ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla vatandaşlara ücretsiz el dezenfektanı dağıtıldı.

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