Esenyurt Meydanı’nda binlerce kişi cuma namazında buluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Esenyurt Meydanı’nda toplu şekilde üçüncü kez cuma namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıların yapıldığı cuma namazı havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlar cuma namazı için Esenyurt Meydanı’na akın etti. Binlerce kişinin katıldığı cuma namazında yoğun önlemler alındı. Namaz vaktinde gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralı, maske kuralına uyarak kendi getirdikleri seccadeler ile namazlarını kıldı. Namaz öncesi alan dezenfekte edilerek namaza hazır bir hale getirildi. Maskesiz olan vatandaşlar alana alınmadı. Polis ve zabıta ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Açık alanda kılınan fiziki mesafeli cuma namazı havadan da görüntülendi.