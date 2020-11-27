Esenyurt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN), Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 270 memur ile 26 sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve sendika yetkilileri tarafından imzalandı.

İmza altına alınan ve 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşmede Sosyal Denge Farkı, mevzuatın en üst limitine göre belirlendi.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sözleşmeyi devletin kendilerine tanıdığı en üst limitlerden imzaladıklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.







