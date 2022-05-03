Esenyurt Belediyesi 5 gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Belediye Binasının 5. Katındaki Encümen Başkanı Makam Odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.



İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler:

-Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneği (Vekâleten katılımda vekilin nüfus cüzdanı sureti)

-Kanuni İkametgâh Belgesi

-Geçici Teminat Makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

-Noter Tasdikli İmza Beyanı (Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı)

İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiler:

-Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

-Ticaret veya sanayi odasından ilan süresi içinde alınmış ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

-Geçici teminat makbuzu

-Vergi Dairesinden, SGK ve Esenyurt Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin noter tasdikli imza beyanı

-Vekâleten temsil edilmesi halinde vekilin nüfus cüzdan sureti



İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitiminde kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

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