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Aktüel Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı
Aktüel

Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:13:35 -
Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'deki markette tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı, bir başka zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı ve 18 yaşından büyük olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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