Esenler’de Gençlerle “Medine Usulü” İftar Buluşması
AK Parti Esenler Gençlik Kolları, Başkan Hasan Taha Cerrahoğlu öncülüğünde, Esenler Sondurak Camii’nde anlamlı bir iftar programına imza attı. Esenler Müftülüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen “Medine usulü iftar” programında gençler ve çocuklar cami içerisinde aynı sofrada buluştu.
Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıtan programda, gençler cami ortamında çorbalarını birlikte içti, yemeklerini paylaştı, pidelerini bölüşerek iftarlarını açtı. Cami içinde düzenlenen iftar programı, özellikle çocuklar ve gençler için unutulmaz bir Ramazan hatırasına dönüştü.