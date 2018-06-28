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Esenler’de %66 sevinci yaşanıyor

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti’nin zaferle ayrıldığı 24 Haziran seçimlerinde ilçelerinde Erdoğan’a yüzde 66 oy çıkmasının sevincini paylaştı.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:36
Esenler’de %66 sevinci yaşanıyor

 HABER MERKEZİ  Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Göksu, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının konuşulduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin Esenler’de elde ettiği başarı gündeme geldi.

AK PARTİ’NİN KALESİ OLDUK

AK Parti’nin kalesi haline gelen Esenler’de her seçimde oylarını artırdıklarını vurgulayan Göksu, ilçelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 66 oranında oy çıkmasının sevincini yaşadıklarını kaydetti.

SEÇİMLER İÇİN BAŞARI DİLEĞİ

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise Tevfik Göksu’nun idaresindeki Esenler’de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği görüşmede, 24 Haziran’daki zaferden dolayı Göksu’ya tebriklerini iletti, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimler için de başarı dileklerinde bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:36
  1. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  2. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

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