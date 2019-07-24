Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:01
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
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