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Aktüel Esenler Belediyesi kültür sanat sezonu Mazhar Alanson ile açılacak
Aktüel

Esenler Belediyesi kültür sanat sezonu Mazhar Alanson ile açılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:41:59 -
Esenler Belediyesi kültür sanat sezonu Mazhar Alanson ile açılacak

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi'nin 2020-2021 kültür sanat sezonunun başlangıcı Mazhar Alanson konseriyle yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) seyircilere erken veda eden sahneler, Yunus Emre ismi verilen yeni sezonda kapılarını yeniden açacak.

Alanson'un sahne alacağı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu"nun açılış gecesi 9 Ekim'de, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Vefatının 700'üncü yılı vesilesiyle Yunus Emre'ye adanan sezonda konserlerin yanı sıra seminerler, söyleşiler, tiyatro gösterimleri ve paneller gerçekleştirilecek.

"Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi’nin danışmanlığında yürütülecek.

"Yunus Divanı", "Yunus Emre Okumaları" ve "Şiir Festivali" gibi özel etkinliklerin de yer alacağı sezonun etkinlikleri, Kovid-19 önlemleri altında sanatseverlerle buluşacak.

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