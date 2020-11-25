  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:13:56 -
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, 26 kilogram toz esrar ve 2 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda "sumak" yüklü çuvallarla İran'dan gümrük kapısına gelen tır, şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bir çuvalda, toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmeye çalışılmış toplam 26 kilogram esrar tespit edildi.

İkinci operasyonda ise gümrük kapısı noktasında şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu üst ve bagaj kontrolü yapılmak üzere diğer yolculardan ayrı bir bölüme alındı ve kendisine ait valiz ve bagaj x-ray cihazıyla tarandı.

İlk aşamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan valiz, narkotik dedektör köpeğiyle yeniden arandı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlerin tamamının uyuşturucuyla kaplandığı ortaya çıktı.

Yapılan analiz neticesinde, iskeletten ayıklanan ve toplam ağırlığı 2 kilogram olan maddenin metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı, soruşturmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun
Gündem

Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çal..
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Gündem

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay