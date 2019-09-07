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Esendere Belediyesi’ne 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:22
Esendere Belediyesi’ne 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi.


Yüksekova ilçesine bağlı İran’ın sıfır noktasında olan Esendere Belde Belediyesine, Başkan Dırbaz Büyüksu’nun girişimleri sonucu Çevre ve Şehirçilik Bakanı tarafından 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; “Beldemize yakışan tüm hizmetleri bir bir yapmaya kararlıyız. Bizim yaptığımız girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından, 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz” dedi..

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:22
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