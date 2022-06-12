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Aktüel Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçaklar piste inemedi
Aktüel

Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçaklar piste inemedi

Ankara'da şiddetli yağışın neden olduğu seller hayatı felç ederken, Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum nedeniyle uçaklar piste iniş yapamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 22:00:00 - 2022-06-12 22:10:01

Ankara’da bulunan Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe neden olurken, bazı uçaklar piste iniş gerçekleştiremedi.

Ankara yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ankara’nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Havada hortum paniğe neden oldu

Öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

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