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Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü

Kütahya’nın Emet ilçesi Eseler köyünden 4 aydır yaşanan içme suyu probleminin çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü

Kütahya’nın Emet ilçesi Eseler köyünden 4 aydır yaşanan içme suyu probleminin çözüme kavuşturulduğu bildirildi.


Eseler Köyü Muhtarı Mehmet Taşdemir, İkibaşlı Köyü Muhtarı Mustafa Kaya ve Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, Emet İkibaşlı Köyü ballık mevkiindeki suyun insani tüketimde kullanımı amacıyla isale hattıyla Eseler Köyü ve Günlüce Şehitler mahallesine verilmesi konusunda ortak protokole imza attılar. 199 nüfusu bulunan Eseler Köyü, 50 nüfusu bulunan Günlüce Şehitler mahallesi için drenaj sonucu elde edilen suyun yüzde 75’i Eseler köyüne, yüzde 25’i Günlüce Şehitler mahallesine verilecek.


Sorunun çözümünden dolayı köy halkı adına İlçe Kaymakamlığı ve İkibaş Köyü Muhtarlığına teşekkür eden Eseler Köyü Muhtarı Mehmet Taşdemir, köylerinin su sorununun çözümünden duyduğu mutluluğu ifade etti.


Günlüce Şehitler mahallesindeki suyun arsenik sebebi ile sağlık açısından kullanılamaz olması ile yeni kaynakla bu dertten kurtulacaklarını ifade eden Günlüce Muhtarı Adem İnan, ”İkibaşlı Köyü ballık mevkiinde bulunan su, 3 muhtarlığımız arasında düzenlenen protokol ile su drenaj çalışmaları başlayacak. Yapılan ölçümler olumlu olması durumunda Eseler Köyü ve Şehitler mezrasına pay edilecektir. Şehitler mezramız bu sayede artık arsenikli sudan kurtulmuş olacaktır. Gerekli özveriyi gösteren Emet Kaymakamımız Hasan Çiçek ve İkibaşlı Köyü Muhtarı Mustafa Kaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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