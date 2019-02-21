Eşek sütü haram mı?

Batılı uzmanlar, eşek sütünün kansere, bronşite, astıma, siroza, kemik erimesine iyi geldiğine, antibakteriyel etkisiyle özellikle bebeklerde bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Sökeli Gökhan Çavaş ise çiftliğinde beslenen eşeklerin sütünü, kanser hastalarına ücretsiz olarak veriliyor.

İyi ama haram değil mi?!

Evcil eşek eti konusunda dört mezhepçe genellikle kabul edilen hüküm, haram olduğu yönündedir. Mâlikî bilginlerin bir kısmı bunu tenzîhen mekruh saymış, bazı sahâbîlerden ve Hanefî bilgin Bişr el-Merisî’den ehlî eşek etinin helâl olduğu görüşü nakledilmiştir. Eti haram olunca eşek sütünün içilmesi de elbette caiz değil.. Fakat, yine bir fıkhî kaide olarak "zaruret halinde" içilmesinde bir sakınca yok.

Kıbrıs'ın "yabani eşekleri"nin sütüne, bu sebeple onay verenler var. Bilindiği gibi Kıbrıs'ın Dipkarpaz bölgesi yabani eşekleriyle ünlüdür.

Gelelim sövdüğümüz hayvanın sütüne..

Aslan, kartal gibi yırtıcıları baştacı edip davar, sığır, köpek, inek, öküz gibi eşekle de sövmeyi marifet bilen bir kültürümüz(!) var maalesef.. Ne var ki köy yerinde en elverişli ulaşım aracı olarak kullanılan garibim eşeğin sütü sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Hatta Yunanistan, bir eşekten günde 200 ile 500 gram süt elde ederek bizim paramızla kilosunu 80 liradan Avrupa Birliği'ne satarak batık ekonomisini, canlandırabileceği umuduna dahi kapıldı.

Avrupalıya göre anne sütü gibi

Anne sütüne en yakın değerlere sahip olduğunu öne süren Avrupalılar, sütü kesilen veya annesini doğum sırasında kaybeden bebeklere eşek sütü veriyor. Bazı devletler bu yüzden eşek sütü üretimine ve tüketimine destek veriyor. Avrupalı birkaç ülkede eşek sütü üretiminin büyük bölümü hastanelerdeki çocuk kliniği bölümünde kullanılmak üzere alınıyor.

Avrupa'da satılan birçok bebek maması içeriğinde eşek sütü bulunuyor ve bu yüzden gurbetçilerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Kıbrıslılara gün doğdu!

Akciğer, karaciğer, kolon kanseri, mide, pankreas, bağırsak ve cilt kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların engellenmesinde eşek sütünün faydası olduğu belirtiliyor.

Kemoterapiye maruz kalan hastaların vücutlarının desteklenmesinde eşek sütüne önem veriliyor.

O zaman Dipkarpaz'da binlerce yabani eşeği koruma altında başıboş dolaşan Kıbrıs Hükümetine gün doğdu!..