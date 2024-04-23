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Yerel Eşek, hastanenin acil servisine girdi!
Yerel

Eşek, hastanenin acil servisine girdi!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 17:42:00 - 2024-04-23 17:43:00

Yalova'ın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'ın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü

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