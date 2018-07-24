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Eşeğe işkence yapan caninin cezası belli oldu

Kars'ta iki eşeğin başına bez geçirip sopayla şiddet uygulayan cani, 1250 lira para cezasına çarptırıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 19:09
Eşeğe işkence yapan caninin cezası belli oldu

Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu belirledi.

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, bölgede bulunan 54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

1250 PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:09
  1. Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  2. Arpaçay
  3. Kars Jandarma Komutanlığı
  4. Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı

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