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Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, PKK/PYD ile işbirliği yapma kararı alan Esed'in planı ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 21:28
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur

Siyaset felsefecisi Lütfü Özşahin, Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir yenilgiye uğrayan teröristlerin Esed ile bir araya gelmesi ile ilgili olarak önemli bir uyarıda bulundu.

Lütfü Özşahin, yaptığı paylaşımda, "Türkiye çok seri bir hareketle PKK/PYD işbirliği ile Kobani ve Menbiç'e çökmeye çalışan Esed kuvvetlerinin önünü kesmek zorunda, aksi taktirde bu felaket olur." dedi.

Lübnan basını anlaşmayı duyurmuştu

Esed rejimi ile terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri arasında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Lübnan basını, Esed rejiminin bu gece Kobani'ye gireceğini iddia etti. Görüşmenin Rusya tarafından organize edildiği ve Rus üssünde bir araya gelindiği belirtilmişti.

Esed'in kuzeye doğru hareket ettiği iddiası

Katil Esed'e bağlı haber ajansı SANA, "Esed rejiminin, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 21:28
  1. TSK
  2. Esed
  3. Barış Harekatı

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