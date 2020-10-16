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Dünya Esed'in 7 bakanı daha AB'nin yaptırım listesinde
Dünya

Esed'in 7 bakanı daha AB'nin yaptırım listesinde

Katil Esed rejimi, hiçbir ülke ve kuruluşun gözünde meşruiyetini kabul ettiremiyor. Son olarak AB Konseyi, Esed'in yeni atadığı 7 bakanın yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:14:00 - 2020-10-16 18:14:52
Esed'in 7 bakanı daha AB'nin yaptırım listesinde

Avrupa Birliği (AB), Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 7'sini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 280'e çıktı.

Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor.

AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor.

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