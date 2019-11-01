Esed'in 18 askeri böyle teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın 29 Ekim'de Resulayn'da ele geçirdiği Esed rejimine bağlı 18 Suriye askerinin Rusya'ya iade edildiği görüntüler yayınlandı.
Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.
Rusya'ya iade edildi
Esed rejimine bağlı 18 Suriye askeri Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" ifadelerini kullandı.