  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Esed'in 18 askeri böyle teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın 29 Ekim'de Resulayn'da ele geçirdiği Esed rejimine bağlı 18 Suriye askerinin Rusya'ya iade edildiği görüntüler yayınlandı.

2019-11-01 17:59:00 -

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

Rusya'ya iade edildi

Esed rejimine bağlı 18 Suriye askeri Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim