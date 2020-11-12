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Dünya Esed’den geri dönüş aldatmacası
Dünya

Esed’den geri dönüş aldatmacası

Suriye’deki iç savaş boyunca sivil yerleşim yerlerini hedef alarak milyonlarca vatandaşı yerinden eden Esed rejimi, başkent Şam’da mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferans düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:17:00 -
Esed’den geri dönüş aldatmacası

İç savaş boyunca keyfi tutuklama, mal varlıklarına el koyma, işkence ve sivil yerleşim yerlerini bombalama gibi savaş suçları işleyen Esed rejiminin, ülke dışına kaçan vatandaşlarına, 2 gün sürecek konferans aracılığıyla “geri dönme” çağrısında bulunacak. Rejim medyasındaki bilgilere göre, konferansa Rusya, İran, Çin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Umman katılacak. 

Geri dönenlere işkence

ABD ve AB ülkeleri, Suriye’de geri dönüşlerin başlaması için uluslararası hukuka uygun güvencelerin olmadığını savunuyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporlarında da Esed bölgesine dönmeye karar veren Suriyelilerin yaşadıkları sorunlar yansımıştı. Söz konusu raporlarda, geri dönen vatandaşların keyfi tutuklama, el konulan mallarına erişememe, zorla silah altına alınma, işkence ve cinsel şiddetle karşılaştıkları belirtilmişti. Esed, göç edenleri ülkeye çağırıp uluslararası arenada iyi bir intiba oluşturmak peşindeyken, gelenlere de her türlü işkenceyi uyguluyor.

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