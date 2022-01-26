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Dünya Esed'den beklenmedik af kararı
Dünya

Esed'den beklenmedik af kararı

Rusya ve İran ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Beşar Esed, genel af ilan ederek askerlerin ülkesine dönmesi konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 08:17:00 - 2022-01-26 08:48:04
Esed'den beklenmedik af kararı

Beşar Esed, ülke içindeki ve dışındaki tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etti.

Suriye'den yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esed, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” denildi.

Rejim tarafından yapılan af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Af kararına göre Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

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Yorumlar

RI

Sen askerlerini af ediyorsunda seni kim affedecek ey esed...
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