  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esed ve Rusya, sadece 1 ayda çok sayıda sivili katletti
Dünya

Esed ve Rusya, sadece 1 ayda çok sayıda sivili katletti

Suriye'de şimdiye dek yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed, sadece son 1 ayda 25 sivil öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:08:00 -
Esed ve Rusya, sadece 1 ayda çok sayıda sivili katletti

İdlib'de göç ve çatışma verileri üzerine çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, son bir ayda Esed rejimi ve Rusya İdlib'de eğitim merkezleri, çarşı ve sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Saldırıların 9'u savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla yapılırken, 300'ün üzerinde de kara saldırısı düzenlendi.

Söz konusu saldırılarda 7'si çocuk toplam 25 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılar nedeniyle 1794 kişi yerinden edildi.

Raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın ateşkes ihlallerinin yeni göç dalgalarını tetiklediği de vurgulandı.

İdlib'deki son durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Böyle alçaklık görülmedi! Şehitleri domuzlara yedirdiler
Dünya

Böyle alçaklık görülmedi! Şehitleri domuzlara yedirdiler

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgalci Ermeni kuvvetlerine ağır darbeler indirip ilerlerken, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen S..
Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...
Gündem

Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'da devam eden ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay