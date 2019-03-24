Esed ve İran karşıtlığı İsrail’e yaradı! Araplar Golan’a omuz silkti

Tahsin Han

Amerika’nın başındaki sarı şeytan Donald Trump, Ortadoğu coğrafyasını yine karıştıracak bir adım atarken kuklası Arap ülkeleri yine sessiz... Amerikan CNN televizyonu, İngiliz Guardian gazetesi ve İsrail basını Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini kabul etmesinin Körfez ülkelerinde büyük bir tepki oluşturmadığını yazdı. Arap ülkelerinin içinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle iç meselelere daha fazla önem verdiği belirtilirken, bölgesel konularda sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Amerikan CNN televizyonu, “Arap dünyası Trump’ın Golan duyurusuna omuz silkti” diyerek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin İran karşıtlığı ve Amerika’nın Esed’e karşı olması nedeniyle Golan Tepeleri’nin işgaline sessiz kaldığı belirtildi.

Trump Netanyahu yatak arkadaşı

Türkiye ve İran’ın sert tepki gösterdiği İsrail işgalinin tanınmasına Arap ülkelerinin İsrail dostluğu nedeniyle göstermelik bir kınama yaptığı belirtildi.

Yine CNN’deki haberde, “Arap ülkeleri, Trump yönetimini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yatak arkadaşı olarak görerek en kötüsünü beklemeye geldiler” yorumu yapılırken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez’deki ABD müttefikleri, Trump’ın çıkışının “ABD’nin kör yanlılığı” olarak ifade etse de bunun ötesine gidilmediği ifade edildi.

Trump’ın Aralık 2017’de Kudüs’ü siyonistlerin başkenti ilan etmesinde de yine Arap ülkelerin, sadece göstermelik tepkiler verdiği ABD, İngiliz ve İsrail basınına yansırken, Türkiye’nin de şu an yerel seçimlere hazırlık yaptığı için Başkan Erdoğan’ın Golan Tepeleri konusuna fazla yönelmediği iddia edildi.

Arap ülkelerinin Esed karşıtlığı ve İran düşmanlığı konusunda ortak hareket ettiği, bu konuda da İsrail’le yakın müttefik olduğu belirtilen haberlerde, Trump’ın da bunu bildiği için Golan Tepeleri’nde siyonistlerin egemenliğini tanıdığı belirtildi. Küçük tepkiler sonrası Trump’ın bunu Arap ülkelere kabul ettireceği ancak İran ve Türkiye gibi ülkelerin buna asla rıza göstermeyeceği haberlere yansıdı.