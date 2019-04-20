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Esed ve DAEŞ çatıştı! 35 ölü

Suriye'de terör örgütü DAEŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çıkan çatışma sounucu 35 rejim askerinin öldüğü bildirildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:07
Esed ve DAEŞ çatıştı! 35 ölü

Suriye'nin Humus ilindeki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DAEŞ ile Beşşar Esed rejimi güçleri arasında çatışma yaşandı. Pusuya düşürülen rejim askerlerinden 35'inin öldüğü bildirildi.

Suriye'de Humus ilindeki çöl bölgesinde sıkışan terör örgütü DAEŞ, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile çatıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vur kaç taktiğini uygulayan az sayıda DAEŞ'li, dün Humus çölünde operasyon yapan rejim askerlerini pusuya düşürdü.

İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından İran destekli yabancı terörist gruplar, rejim askerlerine destek için bölgeye gitti.

Kaynaklar, çatışmalar sonucu rejim askerinden 35'inin öldüğü, onlarcasının da yaralandığını ifade etti.

DAEŞ'in Suriye'deki varlığı

Terör örgütü DAEŞ, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK tarafından Fırat'ın doğusundan çıkarılmasının ardından yalnızca Humus'ta Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgede varlığını sürdürüyor.

DAEŞ'liler çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Bölgede, daha önce Rakka ve Deyrizor merkezinden YPG/PKK ve Esed rejiminin tahliye ettiği yaklaşık bin 500 kadar terörist olduğu tahmin ediliyor.

Çöl bölgesindeki yerleşimlerin çoğu, köy altı ve çöl konar göçerlerine ait geçici barınma noktalarından oluşuyor. Bu nedenle örgütle çölde cephe savaşı yürütmek zorlaşıyor.

Irak'ın Enbar vilayetinin batısındaki çöl bölgesinde kazandığı deneyiminden istifade eden örgüt, bu bölgede sivilden ziyade savaşçı barındırıyor.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:07
  1. Humus
  2. DAEŞ
  3. Beşşar Esed
  4. Humus çölü
  5. Terör örgütü DAEŞ
  6. ABD
  7. YPG/PKK
  8. Fırat'ın doğusu
  9. Beşşar Esed rejimi
  10. Deyrizor
  11. Esed rejimi

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