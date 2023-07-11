Esed Ümit Özdağ hakkında kararı verdi
Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Suriye'ye gidecekti. Esed, Özdağ'ı ülkeye sokmadı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, Esed rejimi tarafından ülkeye giriş izni verilmedi. Gazeteci Musa Özuğurlu da Esed rejiminin Özdağ'ın giriş iznini iptal ettiğini aktardı.
Özdağ geçen Haziran ayı sonunda Suriye'ye gideceğini aktarmıştı. Özdağ, Şam ve Lazkiye'de temaslarda bulunacağını açıklamıştı.
Özdağ'ın Suriye ziyaretinin bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak Özdağ'ın ülkeye girişine izin verilmedi.
Özuğurlu yaptığı paylaşımda "Ümit Özdağ’ın vizesi iptal edildi. Suriye makamları Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş iznini iptal etti" ifadelerini kullandı.
Konu ile ilgili Halk TV'ye konuşan Özdağ "Suriye'ye gidemiyorum" şeklinde konuştu.
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