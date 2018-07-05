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Esed TSK kontrolündeki bölgeye saldırdı!

Halep'e bağlı Bab'daki AA muhabirlerinin aktardıkları bilgiye göre, Esed rejimi ilçedeki pazar yerinin yakınlarına topçu saldırısı düzenlendi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:00
Esed TSK kontrolündeki bölgeye saldırdı!

Esed rejiminin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.Yaralılar, Bab'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bab'ın güneyinde muhalifler ile Esed rejimi arasındaki cephe hattında,  sabah saatlerinde Tadif beldesi çevresinde başlayan çatışmalar yer yer devam  ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı Fırat Kalkanı  Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı. Bab, TSK ve ÖSO unsurlarının kontrolünde bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:00
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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