Esed tatil için Türkiye’de!

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen tatil beldeleri yoğun ilgi gördü.

Türkiye’de turistlerin uğrak mekanı olan Bodrum da, yerli ve yabancı çok sayıda kişinin tercihi oldu.

Yurt dışından gelen birkaç turist ise ayrıca dikkat çekti. Sabah gazetesindeki iddiaya göre Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul’da tatil yapan arkadaşlarını ziyarete geldi.

Habere göre Esed, İstanbul’dan sonra Ege’ye geçti. Yoğun ilgi gören Bodrum’da altı tane lüks yat kiraladıkları belirtilen arkadaş grubunun, isimlerini açıklamaladıklarını ve Beşar Esed’in yakını olduklarını gizledikleri belirtildi.