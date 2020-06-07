Esed şokta! Orduya teyakkuz emri verdi

Suriye'den, 15 Mart 2011'de başlayan ve Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Suriye Ordusu'nun müdahalesi ile iç savaşa dönüşen protesto eylemlerini hatırlatan görüntüler geliyor. Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Suriyeliler yeniden sokaklara dökülürken, Suriye'nin bazı bölgelerinde "Türk lirası" kullanılmaya başlandı

Küresel sisteme büyük darbe vuran küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir gündemin arka sıralarına itilen Suriye'de son dönemde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlediği İdlib'in kuzeydoğusunda konuşlu Beşşar Esed rejimi güçleri, Teftenaz beldesinde düzenledikleri top ve havan saldırılarında sivillerin ekili tarlalarını yakıyor.

Yerel halk, rejim güçlerinin mahsul alma mevsimi başlamasının ardından Serakib'in doğusundan Halep'in Kefer Halep köyüne kadar olan alanlardaki tarlaların bombalayarak yakıldığı bilgisini paylaşıyor.

Esed'e bağlı rejim güçleri ayrıca çiftçilerin tarım araçlarını da ateş altına alarak kullanılamaz hale getiriyor.

Rejim darboğazda

Diğer yandan, büyük bir ekonomik krizin yaşandığı ülkede, Suriye lirasındaki değer kaybı nedeniyle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Marea Mahalli Meclisi işçi ücretleri, kira sözleşmeleri ve mali anlaşmaları Türk lirası ve dolar üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.

Küçük ve orta düzey mali anlaşmaların Türk lirası, yüksek meblağlı mali anlaşmaların ise dolar ile yapılmasına karar verildi.

Suriyeli Türkmen yerel gazeteci Hüseyin Bozan'ın aktardığı bilgilere göre, Azez'de birçok işyeri ve lokanta dükkanlarına astıkları duyurular ile Türk lirasıyla satışa başladıklarını ilan etti.

Gösterilerin Şam'a sıçrama ihitmali var

Ayrıca, Suriye'deki ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle halk başkent Şam'ın komşu şehri Suveyda'da eylemlere başladı.

Gazeteci Hüseyin Bozan, valilik önünde toplanan halkın, "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil", "Suveyda seni (Beşşar Esed) ve partini istemiyor" sloganları attığını duyurdu.

Rejim güçleri ise, başkente çok yakın bir noktada şiddetlenen eylemler nedeniyle tayyakkuza geçerek Şam'da bir çok noktada sokakları kapattı.

Esed rejimi, Suveyda'daki gösterilerin Şam'a sıçramasından endişe ediyor. (superhaber)