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Aktüel Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü
Aktüel

Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:24:13 -
Esed rejiminin Hama'ya saldırısında 3 çiftçi öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin Hama'nın batısındaki Zekkum köyüne düzenlediği topçu saldırısında, tarlada çalışan 3 çiftçi hayatını kaybetti.

Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan Hama'nın Gab Ovası'ndaki Menara köyünde konuşlu rejim güçlerinin Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Zekkum köyüne düzenledikleri saldırıda 3 sivil öldü, 1 sivil ağır yaralandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.


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