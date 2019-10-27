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Esed rejimine bağlı birlikler Türkiye sınırına ulaştı

Suriye devlet televizyonu, Esed rejimine bağlı Suriye ordusunun, Türkiye sınırına ulaşarak Resulayn’ın kuzeydoğusunda terör örgütü DSG’nin boşalttığı bölgeye konuşlandığını bildirdi.

2019-10-27 21:02:00 -
Esed rejimine bağlı birlikler Türkiye sınırına ulaştı

İhbariye televizyonun haberinde, "Suriye ordusu, Resulayn’ın kuzeydoğusunda onlarca köy ve yerleşime girdikten sonra Suriye-Türkiye sınırına ulaştı" ifadelerine yer verildi. Daha önce terör örgütü DSG’nin Türkiye sınırından uzaklaşarak yerini Suriye sınır muhafızlarının aldığı bildirilmişti.

Suriye devlet televizyonu İhbariye, DSG’nin tüm ağır silahlarla birlikte Türkiye sınırına 32 kilometre mesafeye çekildiğini aktarmıştı.

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kazım çobandereli

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