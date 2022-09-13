Esed rejiminden Türkiye açıklaması: İki şartımız var

Son dönemde Türkiye ile Suriye'deki Esed rejiminin normalleşme adımları atacağı iddia edilirken, Suriyeli yetkili, Ankara'yla normalleşme ile ilgili Şam'ın şartları olduğunu söyledi.

Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus al-Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu.

Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden Butrus al-Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

Suriyeli yetkili, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye Milii Ordusu (SMO) gibi oluşumlara desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesinin önünde bazı ciddi engellerin olduğunu söyleyen al-Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında çeşitli temaslar olduğunu belirtti.

Suriyeli yetkili al-Marjan ayrıca, ülkeler arasındaki ilişkilerin, her iki devletin ortak çıkarları dikkate alınarak, iyi komşuluk ilişkileri temelinde inşa edilmesi gerektiğini belirtti.