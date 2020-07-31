Esed rejiminden küstah çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız

Mısır'ın Beşar Esad rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiğini bildiriyor. Habere göre, askerler İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleşti.

İmam Mehdi Tugayı komutanı Tuğgeneral Firas Drouf, bölgede yaşanan olayların ardından küstah bir çıkış yaptı.

Drof, "Mısır askerleri güney İdlib'de Türk ordusuna yakın bir yerde konuşlandı. Mısır savaş uçaklarının hedefleri vurması için de hava üssü kurma niyetindeyiz. Hedefimiz Türk ordusunu kuşatmak. Mısır ordusu ile birlikte İdlib'i ve Hatay'ı kurtaracağız" dedi.