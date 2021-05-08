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Dünya Esed rejiminden kanlı saldırı!
Dünya

Esed rejiminden kanlı saldırı!

Esed rejimi Suriye’yi kana bulamaya devam ediyor. Rejimin, Halep'e bağlı Atarib kentine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:58:00 -
Esed rejiminden kanlı saldırı!

Suriye’de Esed rejimi, Halep’e bağlı Atarib kentinde bir yerleşim bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılar da Bab al-Hawa'daki yakınlardaki sahra hastanelerine taşıdı.

Bölgedeki sivillerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladı.

 

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