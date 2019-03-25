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Esed rejiminden Golan Tepeleri açıklaması!

Esed rejimi, ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıma kararına ilişkin, "Karar, Birleşik Devletler'i Arapların baş düşmanı yapıyor" açıklamasını yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 20:29
Esed rejiminden Golan Tepeleri açıklaması!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esed rejimi açıklamada Trump'ın kararı, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı" olarak nitelendirildi.

"Karar, Birleşik Devletler'i Arapların baş düşmanı yapıyor" denilen açıklamada, "Golan'ın mevcut tüm yollarla kurtarılması ve Suriye anavatanına iade edilmesi devredilemez bir haktır" ifadeleri yer buldu.

Ayrıca açıklamada 'hiçbir şeyin Golan'ın Suriye'ye ait olduğu ve olacağı ebedi tarihsel hakikatini değiştiremeyeceği' kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıyan kararnameyi imzaladı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:29
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • SabriSabri1 sa önce
    Haddi beş..ciddi misin..sen şerefsiz, arap yöneticileri Amerika ve avrupanın finosu..mısır, suudi arabistan, bae itrailin kankisi..kim kime düşman olacak..senin destekçim iran ayran iron şialik peşinde..sen hele Türkiye yi bekle..görür musun bilemem aman Allah'ın izniyle pisrailin azraili Türkiye olacaktır..
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Hadi lan müslüman düşmanı , 57 senedir aklınız neredeydi , hangi korkak arablardan bahsediyorsun , biz müslümanlar anca ilenmesini veya kınamasını biliriz .
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Yapmaz yapmaz, arapların kafası çalışsa İsrail devleti kurulmazdı, deveden inip uçağa binip türkiyeye gelen araplar bile 2. gün entariyi çıkarıp atıyor blue Jean i kıçına amerikan güneş gözlüğünü gözüne takıp medeni oluyor
  • ahmetahmet1 sa önce
    once yurt icindeki sonra siyonist kuklasi olan ve arab birligi icinde yeralan hainleri halledin

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