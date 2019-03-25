Esed rejiminden Golan Tepeleri açıklaması!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esed rejimi açıklamada Trump'ın kararı, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı" olarak nitelendirildi.

"Karar, Birleşik Devletler'i Arapların baş düşmanı yapıyor" denilen açıklamada, "Golan'ın mevcut tüm yollarla kurtarılması ve Suriye anavatanına iade edilmesi devredilemez bir haktır" ifadeleri yer buldu.

Ayrıca açıklamada 'hiçbir şeyin Golan'ın Suriye'ye ait olduğu ve olacağı ebedi tarihsel hakikatini değiştiremeyeceği' kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde Golan Tepeleri'ni 'İsrail toprağı' olarak tanıyan kararnameyi imzaladı.