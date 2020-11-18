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Dünya Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Dünya

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:22:00 -
Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşar Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri karakollara yerel saatle 03.11 sularında işgal altındaki Golan Tepeleri'ne hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Saldırı sonucu 3 rejim askerinin öldüğü iddia edilen haberde, maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

Raporda Esad rejiminin savunma sistemlerinin de birkaç İsrail füzesi düşürdüğü iddia edildi.

Başkent Şam ve kırsal kesimlerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları komutasındaki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah unsurlarının olduğu bilinmektedir.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri mevkilere saldırıyor.

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