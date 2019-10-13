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'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'

Esed rejimi ile terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri arasında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Lübnan basını, Esed rejiminin bu gece Kobani'ye gireceğini iddia etti.

13 Ekim 2019 Pazar 18:55
'Esed rejimi ile teröristler anlaştı' iddiası! 'Esed bu gece oraya girecek'

North Press’in haberine göre Esed rejiminin, terör örgütü SDF ile yapılan bir anlaşma sonucunda, kontrolü sağlamak üzere bu gece Kobani’ye gireceği öne sürüldü.

Sputnik Arapça’nın Haseke muhabiri, önceki gün Rus askeri heyetin Kamışlı havaalanına indiğini ve SDF ile Şam arasındaki müzakereleri organize ettiğini aktarmıştı.

Lübnan Al-Mayadeen televizyonu ise anlaşma sağlandığını ve Esed rejiminin 48 saat içerisinde Kobani ve Menbic’e gireceğini öne sürdü.

Öte yandan bazı sosyal medya kaynakları, Koalisyon güçlerinin Suriye hükümetini “çekildiğimiz bölgelere girmeniz halinde hedef alınmayacaksınız” şeklinde uyardığını aktarıyor. (Marbutahaber)

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 18:55
  1. Suriye
  2. Esed

YORUM YAZ

  • OSMANLIOSMANLI16 dk önce
    o sıkar biraz
  • KlmKlm33 dk önce
    ABD istemeden küçük parmaklarını oynatamazlar. Demekki ABD istedi. Cevabını da alırlar.

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