Esed rejimi generallerine bombalı suikast!
Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendi.08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:54
Suriye'nin güneyinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendiği bildirildi.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendiği bildirildi.
Suriye'den haber aktarımı yapan "Qasioun" haber ajansının aktardığı bilgiye göre, ülkenin güneyinde Rusya destekli Esed rejiminin kontrolünde bulunan Dera ilinde üst düzey askeri isimleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Askeri isimler hedef alındı
Neva-Tel Cumu yolu üzerine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, Esed rejimine bağlı üst düzey askeri isimleri taşıyan aracın geçişi sırasında kimliği belirsiz kişilerce infilak ettirildi.
Yerel kaynaklar, sadırıda ölen ve yaralanan askerlerin olduğunu belirtirken, hastaneye kaldırılar yaralıların durumunun ciddi olduğunu ifade etti.
Suriye'nin güneyinde Esed rejimi kontrolündeki Dera ilinde bir süredir rejim güçlerini hedef alan suikastler düzenleniyor.
Ülkenin güneyindeki Dera ilinde muhaliflerin "Halk Direnişi" ismi altında tekrar organize olduğu ifade edilmekte.
Kaynak: Mepa News
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