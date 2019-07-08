0553 313 94 23

Esed rejimi generallerine bombalı suikast!

Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:54
Esed rejimi generallerine bombalı suikast!

Suriye'nin güneyinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendiği bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimine bağlı üst düzey isimlere yönelik bombalı suikast düzenlendiği bildirildi.

Suriye'den haber aktarımı yapan "Qasioun" haber ajansının aktardığı bilgiye göre, ülkenin güneyinde Rusya destekli Esed rejiminin kontrolünde bulunan Dera ilinde üst düzey askeri isimleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Askeri isimler hedef alındı

Neva-Tel Cumu yolu üzerine daha önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı, Esed rejimine bağlı üst düzey askeri isimleri taşıyan aracın geçişi sırasında kimliği belirsiz kişilerce infilak ettirildi.

Yerel kaynaklar, sadırıda ölen ve yaralanan askerlerin olduğunu belirtirken, hastaneye kaldırılar yaralıların durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Suriye'nin güneyinde Esed rejimi kontrolündeki Dera ilinde bir süredir rejim güçlerini hedef alan suikastler düzenleniyor.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde muhaliflerin "Halk Direnişi" ismi altında tekrar organize olduğu ifade edilmekte.

Kaynak: Mepa News

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:54
  1. Esed rejimi
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • meçulmeçul21 dk önce
    CEHENNEME POSTA ULAŞMIŞTIR.....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
  1. Otobüsün çarptığı motosikletli..
  2. Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna..
  3. Adıyaman Platformu ilk toplantısını..
  4. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
  5. İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile..
  6. "İyi ki buradayım"
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar,..
  8. Gaziantepli hakem Basketbol Süper..
  9. Devrilen elektrikli bisikletin..
  10. GSO-MEM’de kursları tamamlayan..
  11. AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki..
  12. Tarih verildi! Tarım ürünleri..
  13. Denizde rahatsızlanan kaptanın..
  14. Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür..
  15. Dünya 3 numarası Pliskova,..
  16. İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55..
  17. Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin..
  18. İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
  19. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
  20. Fransa Bisiklet Turu
  21. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
  22. Bakan Soylu Hırvatistan'da
  23. Esed rejimi generallerine bombalı..
  24. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
  25. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
  26. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
  27. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
  28. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
  29. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
  30. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
“İslam beni suç hayatından kurtardı”
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

Günün Karikatürü

7 Temmuz 2019
CHP’de liyakat yok partizanlık var
CHP’de liyakat yok partizanlık var
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’