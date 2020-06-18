Esed rejimi, "dolar korkusu" nedeniyle YPG/PKK’ya tavizler verdi

ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO - Beşşar Esed rejimi, Suriye Lirası'nın (SL) dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için terör örgütü YPG/PKK'ya ödünler verdi.

İç savaşta destek aldığı Rusya ve İran'a artan borçlarını ödeyemeyen Esed rejimi, SL'nin değer kaybetmesini ve ekonomisindeki çöküşü durdurmak için terör örgütü YPG/PKK'ya umut bağladı.

AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Esed rejimi, işgal ettiği bölgelerde mensuplarına verdiği maaşları SL yerine dolar cinsinden ödemeye hazırlanan YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya vardı.

Buna göre, rejim taraflar arasındaki ticari faaliyetleri geliştirme taahhüdünde bulunarak sözde gümrükleri kaldırdı. Örgüt de geri adım atarak maaşları SL üzerinden ödemeye devam etme kararı aldı.

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde çiftçilere örgütten daha iyi fiyat sunan rejim, söz konusu bölgelerden buğday ve arpa alımından da vazgeçti. Böylece halkın tepkisini çeken örgüt de rahatlama imkanı buldu.

Bu yılında başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, son günlerde 4000 SL seviyelerine yaklaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası''nın dün yürülüğe girmesiyle SL'nin dolar karşısında yeni tarihi düşüşe imza atması bekleniyor.



