Esed, ‘Operasyona katılmadık’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: O ismin öldürüldüğüne inanmıyoruz

Beşar Esed, DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda ABD ile temaslarının olmadığını ve deliller sunulmadan gerçekten öldürüldüğüne inanmayacaklarını belirtti.

Suriye devlet televizyonuna konuşan Esed, “El Bağdadi’nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin henüz DAEŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını kaydeden Esed, “Suriye’nin ABD’ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik” dedi.

Esed ayrıca terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.