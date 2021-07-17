Esed ile anlaşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu: Suriyelileri ülkesine göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu bu kez videosunda, Suriyeli göçmenler konusunu ele aldı.

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bazı illerde; Türk vatandaşlarından fazla, Suriyeli vatandaşlar olduğunu ifade etti.

"Suriyeli sorununu biz çözeceğiz"

Bu yoğunluk nedeniyle ciddi şikayetler olduğunu belirten CHP Lideri, "Geçinemeyen, işsiz kalan insanlar, Suriyeliler’den şikayet ediyorlar ve önümüzdeki süreçte çok daha ciddi açmazlarla toplum olarak karşılaşabiliriz. Bu sorunu çözmek zorundayız. Bunlar çözemediler. Çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok. Ama biz çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İnsani boyutla ele alacağız"

"İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz. Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesine gitmiştim. Oradaki sabahçı, işsiz insanların gelip, nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim. Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor. Bir kamyon veya kamyonet geliyor. Birisi iniyor aşağıya, ‘15 kişi veya 20 kişi’ diyor ve insanlar binip gidiyor. Yaşlı bir adama, ‘Sen niçin gitmedin’ diye sorduğumda, ‘Benim ailem kalabalık, 120 lira günlük olabilirse ben ancak gidebiliyorum çalışmaya. Suriyeliler geldi. Çok daha ucuza çalışıyorlar. 50 liraya, 60 liraya gidiyorlar. Saat de yok. Dolayısıyla ben 50-60 lirayla ailemi geçindiremiyorum’ dedi. Bu, bir sabahçı kahvesinde bana söylenen. Gidin İstanbul’a, gidin İzmir’e, gidin Kayseri’ye, efendim Hatay’a, Kilis’e, Gaziantep’e gidin, buna benzer yüzlerce olay, yüzlerce manzara görürsünüz. Bu sorunu çözmemiz lazım.

"Büyükelçilikleri açıp, ülkelerine göndereceğiz"

Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği’ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim: ‘Neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki. Suriye’de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Mülteciler, Türkiye’ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya dayandılar, bağırmaya başladınız.’ ‘Peki nasıl çözülecek’ diye bana sordular. Dedim ki: ‘Elinizi cebinize atacaksınız. Suriyeliler’in yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini her şeyini yapacaksınız. Arkasından Suriyeliler’i biz kendi ülkesine göndereceğiz.’ Irkçılık yapmıyoruz. Bir daha söylüyorum. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi, huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. İktidar olduğumuzda, Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda, Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyeliler’in sorununu da 2 yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız.”