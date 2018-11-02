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Esed İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi

Esed rejimi güçleri, İdlib'de Soçi mutabakatı uyarınca ağır silahlardan arındırılan bölgeye saldırdı.

02 Kasım 2018 Cuma 15:23
Esed İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine saldırısında en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, cuma namazı vaktinden bu yana İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

İdlib'in güneyindeki Cercenez ve Temenia beldesi ile Sukeyk ve Tuh köylerine topçu saldırılarında en az 10 sivil hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 19 sivil hayatını kaybetti.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:23
  1. Esed rejimi
  2. Soçi
  3. İdlib

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