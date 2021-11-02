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Dünya Eşcinsellik propagandası geri tepti! Burası Türkiye değil, ABD
Dünya

Eşcinsellik propagandası geri tepti! Burası Türkiye değil, ABD

Türkiye’de bir kısım çevreler eşcinselliğin yaygınlaşması için yoğun çaba harcarken, söz konusu çevrelerin örnek aldığı ABD’de ilginç bir gelişme yaşandı. Kuzey Karolina eyaletindeki Kennedy Ortaokulu’nda öğrenci velileri, “çağdaş sanatçı” diye pazarlanan, ancak aslında eşcinsel hakları savunucusu gibi çalışan Kara Walker’ın eserlerinin çocuklarına ev ödevi olarak verilmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 20:51:00 -
Eşcinsellik propagandası geri tepti! Burası Türkiye değil, ABD

Münübe Yılmaz

Türkiye’de bir kısım çevreler eşcinselliğin yaygınlaşması için yoğun çaba harcarken, söz konusu çevrelerin örnek aldığı ABD’de ilginç bir gelişme yaşandı. Amerika’nın doğusunda bulunan Kuzey Karolina eyaletindeki Kennedy Ortaokulu’nda öğrenci velileri, “çağdaş sanatçı” diye pazarlanan, ancak aslında eşcinsel hakları savunucusu gibi çalışan Kara Walker’ın eserlerinin çocuklarına ev ödevi olarak verilmesine tepki gösterdi. Sözde sanatçının eserlerinin 'müstehcen' olduğunu belirten veliler “Çocuklarımıza Walker’ın cinsel eylemi çağrıştıran eserlerini incelemeleri söylenmiş. Verilen bu ödev karşısında tam anlamıyla şok olduk. Walker’ın eserleri çocuklarımız için kesinlikle  uygun değil” dedi. 

Okul yönetimi geri adım attı

Velilerin eşcinsellik propagandası içeren ödeve haklı bir şekilde tepki göstermesinin ardından ise okul yönetimi geri adım attı. Charlotte-Mecklenburg'daki Kennedy Ortaokulu’nun müdürü, çocuklara verilecek her ev ödevinin önümüzdeki dönemden itibaren önce okul idaresi tarafından inceleneceğine dair söz verdi.

 

 

 

 

 

 

 

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