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Dünya Eşcinselliği eleştiren imamı sınır dışı ettiler
Dünya

Eşcinselliği eleştiren imamı sınır dışı ettiler

Belçika yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Yeşil Cami imamı Şemsettin Şenol'un hutbede yaptığı eşcinsellik karşıtı konuşma ve sosyal medya paylaşımlarını kamu düzenini bozma suçu olarak niteleyip, Şenol’u sınır dışı etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 01:00:00 - 2021-01-29 01:08:48
Eşcinselliği eleştiren imamı sınır dışı ettiler

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Yeşil Cami imamı Şemsettin Şenol'un, eşcinsellik karşıtı görüşleri suç sayıldı. 3 yıldır Belçika'da görev yapan İmam Hatip hakkında sınır dışı kararı alındı.

İslam yasaklıyor

Belçika'nın Houthalen-Helchteren bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfına bağlı Yeşil Camii’de İmam Hatip olarak görev yapan Şemsettin Şenol, eşcinselliğin çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığını söyledi. Belçikalı makamlar bu ifadeleri kamu düzenini bozma nedeni saydı ve sınır dışı kararı aldı.

Ulusal güvenliğe zarar veriyor

Belçika'da görevli İmam Hatip Şemsettin Şenol'a Belçikalı makamlar daha önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da kullandığı benzer ifadeler nedeniyle önce soruşturma başlattı. Şemsettin Şenol savunmasında bu söylediklerinin İslam'ın kuralları olduğunu belirtmesine rağmen "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe zarar vermekle'' suçlandı.

Belçikalı Bakan ''topraklarımızı terk et'' dedi

Open VLD Partili Flaman Bölge Hükümet İç İdaresi ve Uyum (Entegre) Bakanı Bart Somers da Yeşil Camii’nin resmi olarak tanınmasının geri çekilmesi için gerekli süreci başlattı. Flaman Hristiyan Demokratlar Partili (CD&V) İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'de imam Şemsettin Şenol’un bir an önce Belçika topraklarını terk etmesini istedi ve "Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur" dedi.
Olay Müslümanlar tarafından şaşkınlık ve tepki ile karşılanırken Belçika’da ilk kez bir din görevlisi eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle sınır dışı edildi.

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