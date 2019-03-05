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Eşcinselleri savundu, TV5 gönderdi!

CHP'yi karıştıran adaylardan biri olan Alper Taş, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı olan TV5'e eşcinselleri savundu. Sunucu Çağlar Cilara'nın, Taş'ın skandal açıklamalarına çanak tutması büyük tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası TV5 yönetimi, Cilara'yı kovdu.

05 Mart 2019 Salı 15:00

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te yayınlanan Gündemdekiler programına konuk oldu. Taş programda, LGBT'ler hakkında tartışılacak sözler sarf etti. Alper Taş'ın, başkan olması halinde LGBT meclisi açacağını duyurması, tepkilere neden oldu.

Kovuldu!

Programın moderatörü Çağlar Cilara, yayınlanan programın ardından kovuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cilara şu ifadeleri kullandı: "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin."

TV5 kanalından yapılan açıklama:

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
  1. tv5
  2. çağlar cilara
  3. alper taş
  4. lgbt
  5. chp
  6. saadet partisi

YORUM YAZ

  • zaferzafer25 dk önce
    Rahmetli Erbakan sağ olsaydı, sırf Erdoğan düşmanlığı adına yapılan bu haber için TV 5'cilere ne derdi acaba!!!
  • yusuf toygunyusuf toygun26 dk önce
    alt kesimdeki uyutuk seçmenler uyanır diye paniklediler. yoksa o fikirleri partinin yönetimindekilerin savunduğu şeyler. zira parti dönüşüm geçirmiş imana, ahlaka ve namusa bakışı batınınkiyle eşitlenmiştir.
  • veliveli38 dk önce
    Söylem esnasında söylenenleri destekler mahiyette sözler sarf etmek jest ve mimiklerle onaylamak da sorumluluk almamak mı? Allah kör düşmanlığınız yüzünden sizlere dost şeklinde musallat ettiği şeytanlarla sizin belanızı vermiş. Daha fazlasını bence aramayın.
  • yazıYORUMyazıYORUM42 dk önce
    Aaaa ortaklarınızı deşifre etti diye niye kovdunuz çocukcağızı, ayıp değil mi! Hem gönül rızanızla birlikte gerdeğegireceksiniz hemde yandım anam diye feryat edeceksiniz!. Saadet Pırtısı işler iyice B.k asardı desenize!

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