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Siyaset Eşcinsel sevici Tunç Soyer'den İzmir'e bir dev hizmet daha(!)
Siyaset

Eşcinsel sevici Tunç Soyer'den İzmir'e bir dev hizmet daha(!)

Yeniakit Publisher
2023-10-05 18:59:00 -
Eşcinsel sevici Tunç Soyer'den İzmir'e bir dev hizmet daha(!)

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kötü koku, çöp, trafik, altyapı eksikliği gibi birçok sorununa duyarsız kalırken, kente yeni bir heykel kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

CHP'li belediyelerin heykel dikme yarışında Tunç Soyer açık ara önde gidiyor.

Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olan İzmir, çöp, trafik, altyapı eksikliği, pis koku gibi birçok sorunla mücadele veriyor.

Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kanayan yarası için harekete geçmektense, her yeni günde bir heykel açılışı yapmayı sürdürüyor.

Eşcinsellerin dert ortağı Tunç Soyer, gönüllülüğe saygı heykelinin açılışını gerçekleştirdi.

Konak vapur iskelesinin yanındaki çim alana dikilen heykelin üzerindeki kırmızı örtü alkışlarla indirildi.
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İzmir Kent Konseyi üyesi sivil toplum örgütlerinin oylarıyla belirlenen heykel; canlılara, doğaya, kente karşılıksız emek veren gönüllülere ithaf edildi.

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