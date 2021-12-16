Eşcinsel savunucusu Erinç Sağkan’a tokat gibi sözler! Sana ‘ister etek giy, ister kadın ismi al’ desek...
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında eşcinsel savunucusu TBB Başkanı Erinç Sağkan’a tokat gibi sözler sarfetti.
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Zinayı ve zinacıları kim savundu: CHP’li eski vekil!” başlıklı bugünkü yazısında, Cuma hutbesini bahane göstererek eşcinsel sapkınlığa sahip çıkan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a tepki gösterdi.
İşte o yazı;
Ankara Baro Başkanı idi..
Tek faaliyeti, eşcinsellere destek çıkmaktı..
Eşcinsellere destek çıktığı için, HDP’liler zaten bilerek..
CHP’liler dünden razı olarak..
Saadet Partililer, İyi Partililer de.. Hüsnü zan ile söylemiş olayım, bilmeyerek..
Gelecek Partililer ve DEVA Partililer ise, Tayyip Erdoğan düşmanlığının gözlerini perdelemesi sonucu..
Gümüşhane-Şiran’lı Erinç Sağkan’ı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçtiler..
“Türkiye’de, insanları için referans vereceğin 5 il say” deseler..
Gümüşhane de o sayacağım “5 il”in içinde olur.
Ama ne hikmetse, Gümüşhaneli Aydın Doğan’ın müstehcenlik alanındaki sabıkasını dün yazdık..
Bugün de, bir başka Gümüşhaneli Erinç Sağkan’ı yazmak zorunda kalıyoruz.
Gümüşhaneli ama, başörtülüye vermediği desteği, cinsel sapkınlık içindeki eşcinsellere veriyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hiç kimseyle tartışmaya girmeksizin..
Bir Cuma hutbesinde, Cuma cemaatine, İslam’ın emrini anlatıyor..
O hafta Cuma namazına gitti ise, kendisinden özür dileyeceğim..
Ama o hafta Cuma namazına bile gitmediği her sözünden açıkça anlaşılan Erinç Sağkan, Cuma cemaatine yapılan tavsiyeleri alıp, dindar insanlara kinini kusuyor.